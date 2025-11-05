A remuneração de Engenheiro de Software in Greece na Deutsche Telekom varia de €35.6K por year para Software Engineer a €26.2K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greece mediano por year totaliza €29.2K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deutsche Telekom. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título