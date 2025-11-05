Diretório de Empresas
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Engenheiro de Software Salários em Greece

A remuneração de Engenheiro de Software in Greece na Deutsche Telekom varia de €35.6K por year para Software Engineer a €26.2K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greece mediano por year totaliza €29.2K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deutsche Telekom. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Ver 1 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Deutsche Telekom?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Deutsche Telekom in Greece é uma remuneração total anual de €55,456. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deutsche Telekom para a função de Engenheiro de Software in Greece é €29,240.

