Diretório de Empresas
Deutsche Telekom
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Engenheiro de Software Salários em Budapest Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Budapest Metropolitan Area na Deutsche Telekom varia de HUF 12.6M por year para Software Engineer a HUF 19.6M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Budapest Metropolitan Area mediano por year totaliza HUF 12.41M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deutsche Telekom. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+HUF 20.14M
Robinhood logo
+HUF 30.91M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.16M
Verily logo
+HUF 7.64M
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Deutsche Telekom?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area é uma remuneração total anual de HUF 22,534,265. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deutsche Telekom para a função de Engenheiro de Software in Budapest Metropolitan Area é HUF 12,796,125.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Deutsche Telekom

Empresas Relacionadas

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos