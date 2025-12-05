Diretório de Empresas
Descartes Labs
Descartes Labs Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na Descartes Labs varia de $148K a $211K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Descartes Labs. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$169K - $198K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$148K$169K$198K$211K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Descartes Labs?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Descartes Labs in United States é uma remuneração total anual de $210,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Descartes Labs para a função de Gerente de Produto in United States é $147,600.

Outros Recursos

