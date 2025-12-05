Diretório de Empresas
Deque Systems
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

Deque Systems Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na Deque Systems varia de $158K a $220K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deque Systems. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$171K - $207K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$158K$171K$207K$220K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Vendas submissões na Deque Systems para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Deque Systems?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Vendas ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Deque Systems in United States é uma remuneração total anual de $220,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deque Systems para a função de Vendas in United States é $157,700.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Deque Systems

Empresas Relacionadas

  • Caissa
  • Deltek
  • WorkForce Software
  • EnterpriseDB
  • AGI
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/deque-systems/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.