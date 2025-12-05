Diretório de Empresas
Deputy
Deputy Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in Australia na Deputy varia de A$133K a A$186K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deputy. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$93.9K - $111K
Australia
Faixa Comum
Faixa Possível
$87.6K$93.9K$111K$122K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Deputy?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Design de Produto na Deputy in Australia é uma remuneração total anual de A$185,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deputy para a função de Gerente de Design de Produto in Australia é A$133,424.

Outros Recursos

