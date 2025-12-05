Diretório de Empresas
DEPT
  • Gerente de Design de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Design de Produto

DEPT Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in United States na DEPT varia de $150K a $208K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DEPT. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$160K - $189K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$150K$160K$189K$208K
Faixa Comum
Faixa Possível

💰 Ver Todos Salários

Quais são os níveis de carreira na DEPT?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Design de Produto na DEPT in United States é uma remuneração total anual de $208,260. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DEPT para a função de Gerente de Design de Produto in United States é $149,520.

Outros Recursos

