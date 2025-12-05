Diretório de Empresas
Depop
Depop Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Depop varia de £71.7K a £100K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Depop. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$105K - $127K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$96.5K$105K$127K$135K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Depop?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Pessoas na Depop é uma remuneração total anual de £100,240. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Depop para a função de Operações de Pessoas é £71,723.

