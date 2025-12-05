Diretório de Empresas
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na Department of Veterans Affairs varia de $133K a $189K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Department of Veterans Affairs. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$150K - $171K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$133K$150K$171K$189K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Department of Veterans Affairs in United States é uma remuneração total anual de $188,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Department of Veterans Affairs para a função de Designer de Produto in United States é $132,800.

