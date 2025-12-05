Diretório de Empresas
Department of Homeland Security
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recrutador

  • Todos os Salários de Recrutador

Department of Homeland Security Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in United States na Department of Homeland Security varia de $34.9K a $48.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Department of Homeland Security. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$37.8K - $45.8K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$34.9K$37.8K$45.8K$48.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Recrutador submissões na Department of Homeland Security para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Department of Homeland Security?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Recrutador ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Department of Homeland Security in United States é uma remuneração total anual de $48,720. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Department of Homeland Security para a função de Recrutador in United States é $34,860.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Department of Homeland Security

Empresas Relacionadas

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-homeland-security/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.