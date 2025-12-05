Diretório de Empresas
Dentsu
Dentsu Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in India na Dentsu varia de ₹2.08M a ₹2.95M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dentsu. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$26.8K - $31.8K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$23.6K$26.8K$31.8K$33.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Dentsu?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Dentsu in India é uma remuneração total anual de ₹2,947,634. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dentsu para a função de Gerente de Engenharia de Software in India é ₹2,076,160.

