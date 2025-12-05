Diretório de Empresas
Dentsu
Dentsu Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in United States na Dentsu varia de $63.8K a $87K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dentsu. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$68.3K - $82.5K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Dentsu in United States é uma remuneração total anual de $87,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dentsu para a função de Recursos Humanos in United States é $63,750.

Outros Recursos

