Dentsu
Dentsu Redator Publicitário Salários

A remuneração total média de Redator Publicitário in India na Dentsu varia de ₹453K a ₹634K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dentsu. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$5.6K - $6.5K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$5.2K$5.6K$6.5K$7.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Dentsu?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Redator Publicitário na Dentsu in India é uma remuneração total anual de ₹634,285. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dentsu para a função de Redator Publicitário in India é ₹453,061.

