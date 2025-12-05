Diretório de Empresas
Dentsu Aegis Network
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

Dentsu Aegis Network Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na Dentsu Aegis Network varia de $64.8K a $92K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dentsu Aegis Network. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$73.6K - $87.2K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$64.8K$73.6K$87.2K$92K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Dentsu Aegis Network?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Dentsu Aegis Network in United States é uma remuneração total anual de $92,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dentsu Aegis Network para a função de Vendas in United States é $64,800.

Outros Recursos

