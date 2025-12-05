Diretório de Empresas
Dentons Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United Kingdom na Dentons varia de £59.4K a £81.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dentons. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$85.5K - $103K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$79.9K$85.5K$103K$109K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Dentons?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Dentons in United Kingdom é uma remuneração total anual de £81,116. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dentons para a função de Cientista de Dados in United Kingdom é £59,438.

Outros Recursos

