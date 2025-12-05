Diretório de Empresas
DENSO
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

DENSO Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na DENSO varia de $129K a $183K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DENSO. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$146K - $166K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$129K$146K$166K$183K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Cientista de Dados submissões na DENSO para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na DENSO?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na DENSO in United States é uma remuneração total anual de $182,900. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DENSO para a função de Cientista de Dados in United States é $128,650.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para DENSO

Empresas Relacionadas

  • KPIT
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Cognizant
  • Siemens
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/denso/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.