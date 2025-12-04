Diretório de Empresas
DeNA
DeNA Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in Japan na DeNA varia de ¥8.69M a ¥11.86M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da DeNA. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$62.5K - $75.5K
Japan
Faixa Comum
Faixa Possível
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na DeNA?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na DeNA in Japan é uma remuneração total anual de ¥11,857,795. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DeNA para a função de Cientista de Dados in Japan é ¥8,688,901.

