A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dallas Area na Deloitte varia de $107K por year para L2 a $128K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano por year totaliza $106K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$107K
$105K
$0
$1.7K
L3
$128K
$120K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)