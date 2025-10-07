A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Deloitte varia de $87.9K por year para L1 a $174K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $118K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)