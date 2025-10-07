Diretório de Empresas
Deloitte Engenheiro de Software Backend Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in India na Deloitte varia de ₹853K por year para L1 a ₹1.47M por year para L4. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.81M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
Analyst(Nível Iniciante)
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
Consultant
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
Senior Consultant
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Deloitte in India é uma remuneração total anual de ₹2,498,396. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deloitte para a função de Engenheiro de Software Backend in India é ₹1,806,647.

