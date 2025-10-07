A remuneração de Technical Accountant in United States na Deloitte varia de $125K por year para L2 a $258K por year para L5. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$125K
$112K
$0
$12.7K
L3
$165K
$150K
$2.9K
$11.8K
L4
$161K
$158K
$0
$3.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)