Deloitte
  • Salários
  • Contador

  • Auditor

Deloitte Auditor Salários

A remuneração de Auditor in United States na Deloitte varia de $81.4K por year para L1 a $155K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $100K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Auditor na Deloitte in United States é uma remuneração total anual de $165,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Deloitte para a função de Auditor in United States é $100,000.

Vagas em Destaque

Outros Recursos