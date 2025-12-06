Diretório de Empresas
Dell Technologies
  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

Dell Technologies Consultor de Gestão Salários

A remuneração de Consultor de Gestão in Ireland na Dell Technologies totaliza €118K por year para L9. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$110K - $129K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
$102K$110K$129K$142K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Dell Technologies in Ireland é uma remuneração total anual de €123,567. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dell Technologies para a função de Consultor de Gestão in Ireland é €88,715.

Outros Recursos

