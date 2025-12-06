Diretório de Empresas
Dell Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer Industrial

  • Todos os Salários de Designer Industrial

Dell Technologies Designer Industrial Salários

A remuneração total média de Designer Industrial in Singapore na Dell Technologies varia de SGD 43.4K a SGD 60.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$36.4K - $42.3K
Singapore
Faixa Comum
Faixa Possível
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Designer Industrial submissões na Dell Technologies para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer Industrial ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer Industrial na Dell Technologies in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 60,774. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Dell Technologies para a função de Designer Industrial in Singapore é SGD 43,410.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Dell Technologies

Empresas Relacionadas

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.