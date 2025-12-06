A remuneração de Cientista de Dados in United States na Dell Technologies varia de $102K por year para L5 a $219K por year para L9. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $150K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Data Scientist I
$102K
$97.4K
$0
$4.7K
Data Scientist II
$130K
$125K
$0
$5.7K
Senior Data Scientist
$130K
$121K
$1K
$7.8K
Principal Scientist
$173K
$154K
$3.6K
$15.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total


33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
