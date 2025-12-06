Dell Technologies Operações de Negócio Salários

A remuneração de Operações de Negócio in United States na Dell Technologies varia de $112K por year para L7 a $240K por year para L10. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $159K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $112K $108K $0 $4K L8 $141K $131K $0 $9.6K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Nenhum salário encontrado

Cronograma de Aquisição Principal 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 33.30 % anual )

