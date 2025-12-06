A remuneração de Contador in United States na Dell Technologies totaliza $112K por year para L7. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
