Dejero Salários

A faixa salarial da Dejero varia de $80,249 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $106,300 para um Technical Account Manager na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dejero. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Gerente de Projeto
$88.8K
Engenheiro de Software
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Dejero is Technical Account Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $106,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dejero is $88,819.

