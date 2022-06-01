Diretório de Empresas
Deepgram
Deepgram Salários

A faixa salarial da Deepgram varia de $139,300 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $172,480 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Deepgram. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Recursos Humanos
$143K
Marketing
$155K
Gerente de Produto
$166K

Engenheiro de Software
$172K
Arquiteto de Soluções
$139K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Deepgram é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,480. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Deepgram é $154,770.

