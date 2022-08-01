Diretório de Empresas
Datacom
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Datacom Salários

A faixa salarial da Datacom varia de $39,640 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $195,975 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Datacom. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $51K
Analista de Negócios
$99K
Atendimento ao Cliente
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnólogo em Informática (TI)
$95.3K
Gerente de Projeto
$84.2K
Analista de Cibersegurança
$39.6K
Arquiteto de Soluções
$196K
Gerente de Programa Técnico
$159K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Datacom, — это Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,975. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Datacom, составляет $89,777.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Datacom

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos