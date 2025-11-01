Diretório de Empresas
A remuneração de Arquiteto de Soluções in United States na Databricks varia de $218K por year para L3 a $474K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $312K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Cloud

Arquiteto de Segurança de Cloud

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Databricks in United States é uma remuneração total anual de $474,055. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Databricks para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $312,000.

