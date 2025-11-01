Diretório de Empresas
Databricks
Databricks Engenheiro de Vendas Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Vendas na Databricks in Netherlands é uma remuneração total anual de €169,080. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Databricks para a função de Engenheiro de Vendas in Netherlands é €125,264.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Databricks

