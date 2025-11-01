Diretório de Empresas
Databricks
Databricks Gerente de Projeto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

£143K - £170K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£132K£143K£170K£181K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na Databricks in United Kingdom é uma remuneração total anual de £180,871. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Databricks para a função de Gerente de Projeto in United Kingdom é £132,115.

