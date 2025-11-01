A remuneração de Analista Financeiro in United States na Databricks totaliza $146K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $145K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$146K
$110K
$36.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)