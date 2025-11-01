Diretório de Empresas
Databricks
Databricks Gerente de Operações de Negócio Salários

A remuneração de Gerente de Operações de Negócio na Databricks totaliza $235K por year para L6. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

$196K - $237K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$181K$196K$237K$252K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Operações de Negócio na Databricks é uma remuneração total anual de $252,300. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Databricks para a função de Gerente de Operações de Negócio é $180,525.

Outros Recursos