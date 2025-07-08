Diretório de Empresas
DASA
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

DASA Salários

O salário da DASA varia de $7,744 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $100,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DASA. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Contador
$79.7K
Assistente Administrativo
$7.7K
Cientista de Dados
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Engenheiro de Software
$101K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na DASA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na DASA é $34,334.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para DASA

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Roblox
  • Spotify
  • Facebook
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos