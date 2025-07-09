Diretório de Empresas
Danieli
Danieli Salários

O salário da Danieli varia de $7,874 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $58,935 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Danieli. Última atualização: 9/8/2025

Engenheiro Elétrico
$58.9K
Engenheiro Mecânico
$10.2K
Engenheiro de Software
$7.9K

Perguntas Frequentes

El puesto mejor pagado reportado en Danieli es Engenheiro Elétrico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $58,935. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Danieli es $10,200.

