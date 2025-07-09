Danieli Salários

O salário da Danieli varia de $7,874 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $58,935 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Danieli . Última atualização: 9/8/2025