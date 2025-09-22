Diretório de Empresas
Dalet
Dalet Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Dalet totaliza ₪212K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Dalet. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Total por ano
₪212K
Nível
L3
Salário base
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bônus
₪0
Anos na empresa
7 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Dalet?

₪565K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Dalet in Israel sits at a yearly total compensation of ₪254,232. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dalet for the Engenheiro de Software role in Israel is ₪211,860.

