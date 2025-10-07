D2L Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Waterloo Region

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Waterloo Region na D2L varia de CA$94.7K por year para L2 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Waterloo Region mediano por year totaliza CA$104K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus L1 Software Developer I ( Nível Iniciante ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Software Developer II CA$94.7K CA$91.1K CA$1K CA$2.6K L3 Senior Software Developer I CA$102K CA$95.2K CA$3.4K CA$3K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

