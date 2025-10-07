A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Waterloo Region na D2L varia de CA$94.7K por year para L2 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Waterloo Region mediano por year totaliza CA$104K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
