D2L Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Canada na D2L varia de CA$71.7K por year para L1 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$97.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus L1 Software Developer I ( Nível Iniciante ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Ver 2 Mais Níveis

