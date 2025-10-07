Diretório de Empresas
D2L Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Canada na D2L varia de CA$71.7K por year para L1 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$97.8K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
Software Developer I(Nível Iniciante)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Quais são os níveis de carreira na D2L?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na D2L in Canada é uma remuneração total anual de CA$143,131. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na D2L para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Canada é CA$94,137.

