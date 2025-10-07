Diretório de Empresas
CyberArk
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

CyberArk Engenheiro de Software Full-Stack Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na CyberArk totaliza ₪110K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CyberArk. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total por ano
₪110K
Nível
Software Engineer
Salário base
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bônus
₪0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na CyberArk?

₪160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₪30K+ (às vezes ₪300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na CyberArk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na CyberArk in Israel é uma remuneração total anual de ₪179,106. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CyberArk para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Israel é ₪103,379.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CyberArk

Empresas Relacionadas

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos