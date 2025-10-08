A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na CVS Health varia de $113K por year para L1 a $153K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $131K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
