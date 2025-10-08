CVS Health Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na CVS Health varia de $113K por year para L1 a $153K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $131K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus L1 Software Engineer ( Nível Iniciante ) $113K $107K $656 $4.8K L2 Senior Software Engineer I $121K $113K $0 $7.5K L3 Senior Software Engineer II $153K $133K $0 $20K L4 Lead Software Engineer $153K $134K $0 $18.7K Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus

