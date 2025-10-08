A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in New York City Area na CVS Health varia de $122K por year para L1 a $138K por year para L3. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $140K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
