CVS Health
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Designer UX

CVS Health Designer UX Salários

A remuneração de Designer UX in United States na CVS Health varia de $120K por year para Product Designer a $140K por year para Senior Product Designer II. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $145K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na CVS Health?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer UX na CVS Health in United States é uma remuneração total anual de $169,760. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CVS Health para a função de Designer UX in United States é $132,375.

