A remuneração de Health Informatics in New York City Area na CVS Health varia de $141K por year para Data Scientist a $282K por year para Lead Director. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $165K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
