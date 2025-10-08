Diretório de Empresas
CVS Health
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
  • Salários
  Health Informatics

  Hartford & New Haven Area

  • Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics Salários em Hartford & New Haven Area

O pacote de remuneração in Hartford & New Haven Area mediano de Health Informatics na CVS Health totaliza $210K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Total por ano
$210K
Nível
P5
Salário base
$210K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na CVS Health?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Health Informatics na CVS Health in Hartford & New Haven Area é uma remuneração total anual de $292,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CVS Health para a função de Health Informatics in Hartford & New Haven Area é $237,000.

