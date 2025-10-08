Diretório de Empresas
CVS Health
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Health Informatics

CVS Health Health Informatics Salários

A remuneração de Health Informatics in United States na CVS Health varia de $137K por year para Data Scientist a $286K por year para Lead Director. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $164K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CVS Health?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Health Informatics na CVS Health in United States é uma remuneração total anual de $286,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CVS Health para a função de Health Informatics in United States é $172,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CVS Health

Empresas Relacionadas

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos