Cvent Engenheiro de Software Full-Stack Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Cvent varia de ₹1.97M por year para Software Engineer II a ₹3.28M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.83M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Mais Níveis
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Cvent in India é uma remuneração total anual de ₹5,887,417. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cvent para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in India é ₹2,114,682.

