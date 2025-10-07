A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Cvent varia de ₹1.97M por year para Software Engineer II a ₹3.28M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.83M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***