A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Cvent varia de $108K por year para Software Engineer I a $147K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $111K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cvent. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
