Cutover Salários

A faixa salarial da Cutover varia de $78,877 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $299,088 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cutover. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$299K
Gerente de Produto
$102K
Recrutador
$137K

Engenheiro de Software
$78.9K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cutover is Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cutover is $119,462.

Outros Recursos