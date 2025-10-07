Diretório de Empresas
Cruise
  • Arquiteto de Soluções

  • Data Architect

Cruise Data Architect Salários

A remuneração total média de Data Architect in United States na Cruise varia de $40.5K a $57.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cruise. Última atualização: 10/7/2025

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cruise, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Data Architect na Cruise in United States é uma remuneração total anual de $634,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cruise para a função de Data Architect in United States é $401,000.

